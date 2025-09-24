Forbidden fruit 2 replica puntata del 24 settembre in streaming | Video Mediaset
Nuovo appuntamento oggi – mercoledì 24 settembre – con la soap turca Forbidden fruit 2. Nella puntata odierna Erim manda via Ender, che era andata a trovarlo fuori scuola. Il suo amico Alp gli presenta un nuovo gruppo di amici: Furkan, Umit e Celal. Zeynep va alla concessionaria di auto di Dundar e i due hanno un’accesa discussione. Quando Dundar viene a sapere chi e’ quella donna, si preoccupa per le conseguenze. Yildiz chiede ad Halit il permesso di uscire a cena con sua sorella e sua cugina. All’inizio, lui e’ contrariato, ma alla fine le concede di uscire. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
In questa notizia si parla di: forbidden - fruit
Zeynep scopre un segreto scioccante in Forbidden Fruit, le trame turche
Forbidden fruit: scopri la nuova soap turca di canale 5
Forbidden fruit 2025: seduzioni, ricatti e rivelazioni sorprendenti
#forbiddenfruit Cosa succederà la prossima settimana a Forbidden Fruit? Ecco le trame... - facebook.com Vai su Facebook
Soap turche, Zuleya e Alihan insieme: la foto fuori dal set fa sognare in fan • Lo scatto finito sui social che ritrae Hilal Altinbilek, la Züleyha di Terra Amara, insieme a Onur Tuna, l’indimenticabile Alihan di Forbidden Fruit, fa esplodere le speranz… - X Vai su X
Forbidden Fruit 2, la puntata del 4 agosto in streaming; Forbidden Fruit 2, la puntata del 5 agosto in streaming; Forbidden Fruit 2, la puntata del 22 agosto in streaming.
Forbidden fruit 2, replica puntata del 22 settembre in streaming | Video Mediaset0 - Ecco il Video Mediaset per rivedere l'episodio inedito trasmesso da Canale 5 in streaming ... Scrive superguidatv.it
Forbidden fruit 2, replica puntate del 19 settembre in streaming | Video Mediaset0 - Ecco i Video Mediaset per rivedere gli episodi inediti trasmessi da Canale 5 in streaming ... Come scrive superguidatv.it