Forbidden fruit 2 replica puntata del 24 settembre in streaming | Video Mediaset

Nuovo appuntamento oggi – mercoledì 24 settembre  – con la soap turca Forbidden fruit 2. Nella puntata odierna Erim manda via Ender, che era andata a trovarlo fuori scuola. Il suo amico Alp gli presenta un nuovo gruppo di amici: Furkan, Umit e Celal. Zeynep va alla concessionaria di auto di Dundar e i due hanno un’accesa discussione. Quando Dundar viene a sapere chi e’ quella donna, si preoccupa per le conseguenze. Yildiz chiede ad Halit il permesso di uscire a cena con sua sorella e sua cugina. All’inizio, lui e’ contrariato, ma alla fine le concede di uscire. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

