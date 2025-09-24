Football Manager 26 E La EFL Annunciano Il Rinnovo Della Partnership

Sports Interactive e la EFL con un comunicato congiunto hanno annunciato di avere rinnovato la partnership con un nuovo contratto pluriennale. "In vista dell'uscita di Football Manager 26 il 4 novembre, siamo lieti di annunciare l'estensione della nostra partnership di lunga data con la English Football League (EFL)." questa la breve dichiarazione fornita dalla software house inglese. Nell'ambito del proseguimento della partnership, le 72 squadre e le cinque competizioni dell'EFL avranno tutte la licenza in FM 26. Ciò vuol dire che tutte le squadre avranno nomi, loghi e kit ufficiali nel nuovo capitolo del manageriale calcistico.

