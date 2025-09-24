Fontignano approvato il piano per l' ampliamento del cimitero | ecco il progetto

Approvato il progetto dell’assessore ai lavori pubblici del Comune di Perugia, Francesco Zuccherini che prevede un fondo di 45mila euro per l'ampliamento del cimitero locale di Fontignano. La Giunta ha dato il via libera al progetto di fattibilità tecnico-economica che precede la costruzione di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

