Fontignano approvato il piano per l' ampliamento del cimitero | ecco il progetto
Approvato il progetto dell’assessore ai lavori pubblici del Comune di Perugia, Francesco Zuccherini che prevede un fondo di 45mila euro per l'ampliamento del cimitero locale di Fontignano. La Giunta ha dato il via libera al progetto di fattibilità tecnico-economica che precede la costruzione di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
In questa notizia si parla di: fontignano - approvato
Fontignano, approvato il piano per l'ampliamento del cimitero: ecco il progetto.
Perugia, ok all’ampliamento del cimitero di Fontignano - Mercoledì la giunta comunale di Perugia ha approvato il progetto di ampliamento del cimitero di Fontignano, con un investimento di 45mila euro, da realizzare su un terreno disponibile lungo il perimet ... Lo riporta umbria24.it