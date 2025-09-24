Fondo pensione Trentino-Alto Adige da 300 euro alla nascita conviene davvero?

Un fondo pensione fin dalla nascita: è questa la misura approvata dal Consiglio regionale del Trentino-Alto AdigeSüdtirol, che ha dato il via libera al disegno di legge “Incentivo all’iscrizione a forme di previdenza complementare di nuovie natie”. Si tratta di una scelta che segna una prima assoluta in Italia: offrire ai neonati, ai bambini adottati e ai minori in affidamento un contributo economico regionale per aprire un fondo pensione integrativo a loro intestato. D’altra parte, non è mai troppo presto per pensare alla pensione. Come funziona il fondo pensione Trentino-Alto Adige. Il provvedimento prevede 300 euro alla nascita, o all’atto dell’adozione o dell’affidamento, che verranno versati direttamente nella posizione previdenziale del minore. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

