Fondazione della Comunità Bergamasca | Spazi aperti per una cultura accessibile

Si chiude con un grande risultato la campagna di raccolta fondi di Spazi aperti per una cultura accessibile, promossa da Fondazione della Comunità Bergamasca nell’ambito del bando Crowd4Culture di Fondazione Cariplo. Dal 15 aprile al 31 agosto sono stati raccolti oltre 54 mila euro grazie alla generosità di cittadini, istituzioni e realtà del territorio. Grazie al meccanismo di cofinanziamento previsto dal bando, Fondazione Cariplo ha raddoppiato l’importo portando il budget complessivo a disposizione del progetto a 100 mila euro. Spazi aperti per una cultura accessibile nasce con l’obiettivo di favorire la partecipazione alla vita culturale di persone con disabilità e fragilità, attraverso tre azioni principali: formazione e tutoraggio sull’accessibilità – attivando un percorso rivolto alle organizzazioni culturali partner per sviluppare consapevolezza e competenze operative, con momenti teorici e laboratori esperienziali; accessibilità digitale – promuovendo l’adeguamento dei siti web delle realtà coinvolte secondo le linee guida WCAG 2. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

