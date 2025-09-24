Fondazione Cr Firenze dona due furgoni agli alberghieri Saffi e Buontalenti
Firenze, 24 settembre – Due furgoni per meglio organizzare attività ed eventi. Li ha donati la Fondazione CR Firenze agli istituti alberghieri Aurelio Saffi e Bernardo Buontalenti. I mezzi saranno utilizzati da ben 2mila studenti, ragazzi che saranno poi i ‘motori’ del variegato comparto della ristorazione e dell’accoglienza turistica. Questa mattina, in piazza della Signoria, il presidente della Fondazione CR Firenze, Bernabò Bocca ha consegnato le chiavi ai dirigenti scolastici Francesca Lascialfari per il Saffi e Maria Francesca Cellai per il Buontalenti. All’evento, insieme a molti ragazzi delle due scuole, hanno partecipato anche la sindaca Sara Funaro e Giacomo Tizzanini dell’Usr. 🔗 Leggi su Lanazione.it
