Foliage a Roma e nel Lazio | i luoghi suggeriti per ammirare i colori delle foglie autunnali
La natura sa regalarci spettacoli davvero straordinari e in autunno, diciamocelo pure, sembra dare davvero il meglio di sé. Se la stagione primaverile ci consegna paesaggi verdeggianti, tra ottobre e novembre si assiste a una incantevole esplosione di colori caldi. Una rasserenante pennellata di rosso, marrone, giallo e arancione sembra distendersi su alberi, piante e cespugli, offrendo panorami romantici e anche un po’ malinconici. Leggi anche: — Una delle strade più belle d’Italia in autunno si trova a due ore in auto da Roma, rimarrai incantato >> E’ il foliage, la più evidente rappresentazione dell’autunno. 🔗 Leggi su Funweek.it
Dove vedere il foliage nel Lazio: sentieri e parchi da scoprire in autunno; Il foliage d’autunno, tre luoghi del Lazio in cui vederlo; Foliage a Roma e nel Lazio: i 12 posti più belli dove vedere i colori dell’autunno nel 2024.
