Fois e Ferrari al festival vespertino.

Prosegue la nuova edizione Le notti del Pratello, il festival letterario vespertino che anima il rione in orario serale. Nato nel 2023 da un’idea di Marco Nardini dell’agenzia letteraria Otago, l’appuntamento è diffuso in diversi locali della zona. Alle 20.15, incontro I nostri anni musicali: Alberto Piccinini e Giovanni Robertini presentano il libro Maxi-rissa. I diari della trap (nottetempo). Intervengono Alessandro Ceccarelli e Simone Padovan a Porta Pratello (via Pietralata, 58), in collaborazione con La confraternita dell’uva. Stesso luogo, alle 21.15, per Marcello Fois presenta il suo romanzo L’immensa distrazione (Einaudi), con Massimo Marino, in collaborazione con la Ubik Irnerio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

