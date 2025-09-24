Foggia sprecone la Casertana ne approfitta e strappa il pari allo Zaccheria

La Casertana porta a casa un punto da Foggia. Allo stadio Zaccheria finisce 1-1 tra i padroni di casa e i falchetti di mister Coppitelli.Un punto che vale oro per come si è svolta la gara. Una Casertana che va sotto nel primo tempo. Oliva è bravo a inserirsi sull'assist di tacco di D’Amico e. 🔗 Leggi su Casertanews.it