Foggia sprecone la Casertana ne approfitta e strappa il pari allo Zaccheria
La Casertana porta a casa un punto da Foggia. Allo stadio Zaccheria finisce 1-1 tra i padroni di casa e i falchetti di mister Coppitelli.Un punto che vale oro per come si è svolta la gara. Una Casertana che va sotto nel primo tempo. Oliva è bravo a inserirsi sull'assist di tacco di D’Amico e. 🔗 Leggi su Casertanews.it
In questa notizia si parla di: foggia - sprecone
#Catania sprecone: 0-0 con il #Sorrento e persa l'occasione di restare aggrappati al primo posto. - facebook.com Vai su Facebook
Foggia sprecone, la Casertana ne approfitta e strappa il pari allo Zaccheria; Breaking news: le 10 notizie casertane più interessanti del 24 settembre 2025.