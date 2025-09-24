Flottilla sotto attacco esplosioni improvvise e gas
Un viaggio che doveva essere un gesto di speranza si è trasformato in una notte carica di tensione, dove il mare non era più rifugio ma teatro di un braccio di ferro internazionale. Nessuno, tra chi era a bordo, poteva immaginare fino a che punto il silenzio delle onde sarebbe stato interrotto da qualcosa di ben più minaccioso. La Global Sumud Flotilla, una spedizione di 43 barche partita con l’intento di portare aiuti a Gaza, ha vissuto ore di vero terrore al largo di Creta. Non si è trattato solo di un viaggio per sensibilizzare l’opinione pubblica, ma di una traversata che ha messo a dura prova nervi e coraggio dei partecipanti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
In questa notizia si parla di: flottilla - sotto
La Flottilla è sotto attacco. Stanotte è già stata attaccata 7 volte con bombe sonore, razzi esplosivi e sostanze chimiche. Le trasmissioni radio sono disturbate e le richieste di aiuto bloccate. @gbsumudflotilla forza e fate attenzione @thiagoavilabr - X Vai su X
Il Coordinamento Torino Pride aderisce allo sciopero generale del 22 settembre e a tutte le iniziative in sostegno della Global Sumud Flottilla, contro il genocidio del popolo palestinese che si sta consumando sotto i nostri occhi, in diretta mondiale. Le nostre lo - facebook.com Vai su Facebook
Pioggia di droni su Global Sumud Flotilla, danni alle vele; Flotilla ancora sotto attacco: Esplosioni sulle barche in mare verso Gaza. Tajani: Tutelare chi è a bordo; Flotilla sotto attacco, colpita una imbarcazione.
Flotilla sotto attacco nella notte, Tajani: “Israele tuteli chi è a bordo”. Il video delle esplosioni - La flotta internazionale di 51 navi di diversi Paesi, a bordo delle quali anche parlamentar ... Si legge su quotidiano.net
Gaza, Flotilla sotto attacco: colpita una imbarcazione - Almeno quattro gli attacchi con droni e del lancio di spray urticanti. Scrive altoadige.it