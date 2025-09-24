Flottilla sotto attacco esplosioni improvvise e gas

Un viaggio che doveva essere un gesto di speranza si è trasformato in una notte carica di tensione, dove il mare non era più rifugio ma teatro di un braccio di ferro internazionale. Nessuno, tra chi era a bordo, poteva immaginare fino a che punto il silenzio delle onde sarebbe stato interrotto da qualcosa di ben più minaccioso. La Global Sumud Flotilla, una spedizione di 43 barche partita con l’intento di portare aiuti a Gaza, ha vissuto ore di vero terrore al largo di Creta. Non si è trattato solo di un viaggio per sensibilizzare l’opinione pubblica, ma di una traversata che ha messo a dura prova nervi e coraggio dei partecipanti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it