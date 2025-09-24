Flottila opposizioni | Meloni non sfugga responsabilitàvenga in aula
Roma, 24 set. (askanews) - Sia la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni a riferire in aula sulla situazione a Gaza, anche alla luce dell'attacco subito nella notte dalla Global Sumud Flotilla. Lo hanno chiesto gli esponenti delle opposizioni prendendo la parola in aula all'avvio dei lavori. Quanto avvenuto, ha detto Angelo Bonelli di Avs, "è stato un atto di pirateria e terrorismo internazionale, penso e mi auguro che dal Parlamento ci sia consapevolezza della gravità. Quello che chiediamo e che non possiamo credere che il governo non sappia, è chi ha dato il supporto logistico". "Abbiamo letto la dichiarazione di Tajani che ci ha lasciato interdetti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Caos in Parlamento: Pd, Avs e M5s occupano i banchi del governo. "Meloni subito in aula per riferire sulla Flotilla" - Dopo le proteste delle opposizioni il governo ha fatto sapere che il ministro della Difesa Crosetto riferirà domani a entrambe le Camere. Si legge su today.it