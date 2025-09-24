Flottiglia per Gaza il monito dell' Ue | Attacchi in mare inaccettabili va rispettata la libertà di navigazione
«Voglio ribadire da questo podio che la libertà di navigazione secondo il diritto internazionale deve essere rispettata. Questo è di fondamentale importanza. Quindi qualsiasi attacco, qualsiasi attacco con droni, sequestro o qualsiasi uso della forza contro la flottiglia è inaccettabile». Lo ha dichiarato la commissaria della Commissione europea per la Gestione delle crisi, Eva Hrncirova, nel. 🔗 Leggi su Feedpress.me
