Flottiglia per Gaza il monito dell' Ue | Attacchi in mare inaccettabili va rispettata la libertà di navigazione

«Voglio ribadire da questo podio che la libertà di navigazione secondo il diritto internazionale deve essere rispettata. Questo è di fondamentale importanza. Quindi qualsiasi attacco, qualsiasi attacco con droni, sequestro o qualsiasi uso della forza contro la flottiglia è inaccettabile». Lo ha dichiarato la commissaria della Commissione europea per la Gestione delle crisi, Eva Hrncirova, nel. 🔗 Leggi su Feedpress.me

