FlotillaOnu | serve indagine su attacchi

16.45 L'Alto Commissariato Onu per i diritti umani chiede "un'indagine indipendente, imparziale e approfondita sugli attacchi" contro la Global Sumud Flotilla, che definisce "incredibili". Questi attacchi "devono cessare",i "responsabili delle violazioni devono essere chiamati a rispondere delle loro azioni", afferma il portavoce dell'ufficio Onu. Condanna dalla Ue."Ogni uso della forza contro la Flotilla è inaccettabile", dichiara una portavoce della Commissione europea. "Rispettiamo lo sforzo umanitario degli attivisti" per Gaza. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: flotillaonu - serve

Flotilla, Onu: serve indagine su attacchI.

Attacco alla Flotilla, Tajani: “Israele garantisca tutela di chi è a bordo”. Conte: “Attacco inaccettabile, dove sono i patrioti al governo?” - La Farnesina chiede a Israele di garantire l'incolumità degli italiani a bordo della Global Sumud Flotilla diretta a Gaza ... ilfattoquotidiano.it scrive

Attacco con drone alla Flotilla, Tajani: “Indagini tunisine, Italia non può agire” - Sull’attacco con drone che nella notte tra lunedì e martedì ha colpito una delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, denunciato dagli organizzatori, è intervenuto anche il vicepremier e ministro ... Lo riporta tg24.sky.it