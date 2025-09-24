Flotilla | avvistati dronipoi l' attacco
1.51 La Global Sumud Flotilla ha denunciato di essere stata attaccata mentre le navi erano a sud di Creta verso Gaza. Diversi droni e oggetti non identificati sarebbero stati avvistati sopra le navi, seguiti da esplosioni a bordo. Sui social, la spedizione umanitaria riferisce che l'imbarcazione Zefiro della Flotilla sarebbe stata colpita. Un'esplosione ha distrutto lo strallo di prua.Secondo le testimonianze di chi è a bordo, sarebbero in corso attacchi con droni e sono stati lanciati spray urticanti. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Flotilla sotto attacco con droni e bombe sonore, danni a barche: “Alberi rotti, allertata Guardia Costiera” - Su una delle barche anche il giornalista di Fanpage Saverio Tommasi, che ha confermato i danni ad alcune imbarcazioni e le diverse esplosioni durante la notte. Si legge su fanpage.it
Attacco con drone alla Flotilla, Tajani: “Indagini tunisine, Italia non può agire” - Leggi su Sky TG24 l'articolo Attacco con drone alla Flotilla, Tajani: “Indagini tunisine, Italia non può agire” ... Riporta tg24.sky.it