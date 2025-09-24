Flotilla | avvistati dronipoi esplosioni

1.51 La Global Sumud Flotilla ha denunciato il sorvolo di droni sulle navi mentre cercano di raggiungere Gaza. Secondo un comunicato, diversi droni e oggetti non identificati sarebbero stati avvistati sopra le navi, seguiti da esplosioni a bordo e interruzioni delle comunicazioni. Gli organizzatori:"Non ci lasceremo intimidire". L'attivista tedesca Yasemin Acar ha riferito su Instagram che 5 imbarcazioni sono state attaccate. "Non abbiamo armi. Non siamo una minaccia per nessuno",la flottiglia trasporta solo "aiuti umanitari". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Attivista Flotilla a Sky TG24: a mezzanotte l'esplosione - "Verso mezzanotte, abbiamo sentito un rumore di eliche e dopodiché c'è stata un'esplosione, uno delle persone a bordo, Michel, che è lead of operation di SeaWatch ha visto proprio chiaramente il ... Riporta tg24.sky.it

Francesca Albanese in Tunisia con gli attivisti della Flotilla dopo l’esplosione: “Un grande choc” - Abbandonata l’imperturbabile serenità e la fiducia caparbia che avevano ostentato negli anni difficili della pandemia e ... Secondo ilfattoquotidiano.it