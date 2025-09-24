Flotilla Torino | manifestanti invadono i binari della stazione di Porta Susa

Lapresse.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un gruppo di manifestanti ha invaso i binari della stazione di Porta Susa, a Torino, e ha bloccato un treno regionale. Inizialmente era stato organizzato un presidio in solidarietà alla Global Sumud Flotilla e a Gaza, che poi si è trasformato in un corteo. Il numero dei partecipanti è notevolmente aumentato, con una stima di 4mila persone. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

flotilla torino manifestanti invadono i binari della stazione di porta susa

© Lapresse.it - Flotilla, Torino: manifestanti invadono i binari della stazione di Porta Susa

In questa notizia si parla di: flotilla - torino

«Teniamoci pronti a bloccare tutto»: l’annuncio dei Pro-Pal di Torino per la Global Sumud Flotilla

Corteo regionale e sciopero generale per Gaza, Torino si prepara a scendere in piazza il 20 e il 22 settembre: "Se bloccano la Flotilla, bloccheremo tutto"

Flotilla, Torino: manifestanti invadono i binari della stazione di Porta Susa; All'urlo di Intifada i Pro Pal invadono di nuovo Torino; Flotilla attaccata da droni, Tajani a Israele Tutelare chi è a bordo.

Flotilla, Torino: manifestanti invadono i binari della stazione di Porta Susa - (LaPresse) Un gruppo di manifestanti ha invaso i binari della stazione di Porta Susa, a Torino, e ha bloccato un treno regionale. Scrive stream24.ilsole24ore.com

flotilla torino manifestanti invadonoTorino scende in piazza per Gaza: di nuovo in 2mila per le strade del centro - Da piazza Castello sono partite oltre duemila persone in solidarietà alla Global Sumud Flotilla recentemente attaccata ... Come scrive giornalelavoce.it

Cerca Video su questo argomento: Flotilla Torino Manifestanti Invadono