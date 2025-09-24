Flotilla Torino | manifestanti invadono i binari della stazione di Porta Susa

Un gruppo di manifestanti ha invaso i binari della stazione di Porta Susa, a Torino, e ha bloccato un treno regionale. Inizialmente era stato organizzato un presidio in solidarietà alla Global Sumud Flotilla e a Gaza, che poi si è trasformato in un corteo. Il numero dei partecipanti è notevolmente aumentato, con una stima di 4mila persone. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

