Flotilla sul canale radio d’emergenza partono le canzoni degli Abba | Un modo per bloccare le nostre comunicazioni prima dell’attacco – Il video

«Forse hanno scelto gli Abba per via di Greta Thunberg ». È l'ipotesi – tra realtà e amara ironia – fatta da alcuni attivisti a bordo della Flotilla. Dopo che nella notte di ieri, 23 settembre, i canali di emergenza delle radio Vhf sono stati saturati con le canzoni del gruppo svedese, appena prima dell' attacco con bombe sonore e spray urticanti. «Solo un attimo per pensare allo scherzo di qualche buontempone, prima di capire che era il modo per isolare le nostre comunicazioni », ha scritto sul suo sito il deputato Pd Arturo Scotto, che si trova a bordo della Flotilla. « Non sappiamo da dove provenga, ma ci stanno bloccando le radio», ha denunciato con un video su Instagram l'attivista tedesca Yasemin Acar, mentre la radio di bordo riproduce Lay all your love on me.