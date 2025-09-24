Flotilla sotto attacco nella notte Tajani | Israele tuteli chi è a bordo Il video delle esplosioni

Roma, 24 settembre 2025 - Nuovo attacco alla Global Sumud Flotilla nella notte al largo di Creta, in Grecia. La flotta internazionale di 51 navi di diversi Paesi, a bordo delle quali anche parlamentari ed europarlamentari italiani, ha riferito via social che almeno 15 droni hanno sorvolato dall'una di notte le imbarcazioni a intervalli regolari di dieci minuti, registrando a seguire esplosioni a bordo. La Global Sumud Flottilla non ha esitato a indicare Israele come responsabile dell'attacco. Nei giorni scorsi erano stati denunciati un precedente attacco in acque tunisine e successivi sorvoli di droni in acque internazionali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Flotilla sotto attacco nella notte, Tajani: “Israele tuteli chi è a bordo”. Il video delle esplosioni

