Flotilla sotto attacco l' allarme nella notte | Droni e bombe sonore Barche danneggiate

Genovatoday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Music For Peace ha diffuso l'allarme lanciato stanotte dalla Global Sumud Flotilla: "È stata attaccatta da droni che hanno sganciato bombe sonore e con materiali non identificati", viene spiegato. Alcune imbarcazioni sono state danneggiate ma non risultano esserci feriti. La missione umanitaria. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

