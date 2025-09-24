Flotilla sotto attacco l' allarme nella notte | Droni e bombe sonore Barche danneggiate
Music For Peace ha diffuso l'allarme lanciato stanotte dalla Global Sumud Flotilla: "È stata attaccatta da droni che hanno sganciato bombe sonore e con materiali non identificati", viene spiegato. Alcune imbarcazioni sono state danneggiate ma non risultano esserci feriti. La missione umanitaria. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
In questa notizia si parla di: flotilla - sotto
La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, esplosioni a bordo». Interviene la Farnesina
La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, poi esplosioni a bordo»
La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, esplosioni a bordo»
Le navi della $Flotilla sono sotto attacco in acque internazionali vicino Creta. Colpite da bombe incendiarie e sonore.Danneggiata la barca dove viaggia la nostra deputata Scuderi. Il governo italiano richiami ambasciatore e applichi sanzioni contro il terrorista - X Vai su X
Global Flotilla sotto attacco, colpita una imbarcazione. Attacchi con droni e lancio di spray urticanti #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Flotilla sotto attacco, l'allarme nella notte: Droni e bombe sonore. Barche danneggiate; Flotilla denuncia nuovo attacco di droni: “Barca danneggiata da ordigni a largo di Creta”; Trump contro (quasi) tutti, Meloni cambia sulla Palestina, l'addio a Claudia Cardinale, la Flotilla sotto attacco.
Flotilla sotto attacco, colpite 11 imbarcazioni. 'Il governo intervenga, noi andiamo avanti' - Almeno una decina gli attacchi con droni, bombe sonore, spray urticanti e materiale non identificato. Secondo ansa.it
Flotilla sotto attacco nella notte, Tajani: “Israele tuteli chi è a bordo”. Il video delle esplosioni - La flotta internazionale di 51 navi di diversi Paesi, a bordo delle quali anche parlamentar ... Da quotidiano.net