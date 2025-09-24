Flotilla sotto attacco esplosioni improvvise e gas | cos’è successo VIDEO

In mare aperto, la Global Sumud Flotilla è tornata a essere presa di mira. Dopo gli attacchi denunciati nei giorni scorsi, un nuovo video notturno mostra un’esplosione a bordo di una delle imbarcazioni e alimenta l’ansia per la sorte dell’equipaggio. Nelle immagini si scorgono chiaramente momenti di terrore: urla, movimenti concitati, giubbotti di salvataggio indossati in fretta. Secondo gli attivisti, non si tratta di episodi isolati ma di un crescendo di intimidazioni: droni, interferenze radio, gas urticanti e ordigni esplosi a pochi metri dagli scafi. La domanda che serpeggia è inevitabile: cosa sta succedendo? Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Global Sumud Flotilla (@globalsumudflotilla) Il drone che ha colpito la Flotilla: nuovo attacco. 🔗 Leggi su Tvzap.it

