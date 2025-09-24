Flotilla sotto attacco droni sulla missione umanitaria per Gaza Interviene Tajani | Israele tuteli le persone a bordo

Le ultime notizie sulla guerra di Israele a Gaza e sul viaggio della Global Sumud Flottilla verso la Striscia: nella notte ripetuti attacchi alle imbarcazioni, alcune sono state danneggiate. Tajani chiede allo stato ebraico di tutelare l'incolumità delle persone che stanno navigando verso Gaza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: flotilla - sotto

La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, esplosioni a bordo». Interviene la Farnesina

La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, poi esplosioni a bordo»

La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, esplosioni a bordo»

La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, esplosioni a bordo» - X Vai su X

Global Flotilla sotto attacco, colpita una imbarcazione. Attacchi con droni e lancio di spray urticanti #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Gaza, la Global Sumud Flotilla sotto attacco di droni – La diretta; Attacco di droni alla Sumud Flotilla. Meloni: Sì alla Palestina se ostaggi liberi e Hamas fuori - La Giordania trasferisce l'ospedale da campo da Gaza City a Khan Yunis; Global Sumud Flotilla sotto attacco: droni e granate assordanti contro le navi dirette a Gaza.

La Sumud Flotilla verso Gaza sotto attacco: droni e spray urticanti. Tajani: «Tutelare le persone a bordo» - Gli attivisti: «Israele vuole intimidirci ma non ci fermeremo» ... Segnala unionesarda.it

Droni, bombe sonore e spray urticanti: la Global sumud flotilla sotto attacco nella notte. “Non ci faremo intimidire” - Nella notte appena trascorsa la Global sumud flotilla è stata pesantemente attaccata da droni: ecco tutto quello che è successo. Secondo notizie.com