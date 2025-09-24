Flotilla sotto attacco droni e gas urticanti sulle barche dirette a Gaza
Il ronzio incessante dei droni è diventato ormai una presenza fissa sulla Global Sumud Flotilla, ma la scorsa notte la minaccia si è trasformata in un vero e proprio attacco. Interferenze radio, musica a tutto volume per disturbare le comunicazioni, poi granate stordenti ed ordigni carichi di gas urticante sono caduti sulle imbarcazioni in coda alla spedizione. Urla, panico e equipaggi con i giubbotti di salvataggio addosso, pronti a fronteggiare qualsiasi scenario. A essere colpite sono state almeno sei barche delle quarantatré dirette verso Gaza, in acque internazionali al largo di Creta. Tra queste la Otaria, su cui viaggiano i parlamentari italiani Benedetta Scuderi (Avs) e Marco Croatti (M5s), e la Karma di Arci con a bordo i deputati Pd Annalisa Corrado e Arturo Scotto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: flotilla - sotto
La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, esplosioni a bordo». Interviene la Farnesina
La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, poi esplosioni a bordo»
La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, esplosioni a bordo»
Flotilla sotto attacco con droni e bombe sonore, danni a barche: “Alberi rotti, allertata Guardia Costiera” - X Vai su X
Global Flotilla sotto attacco, colpita una imbarcazione. Attacchi con droni e lancio di spray urticanti #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Global Sumud Flotilla sotto attacco: droni e granate assordanti contro le navi dirette a Gaza; Flotilla sotto attacco, colpita una imbarcazione; Attacco di droni alla Sumud Flotilla. Meloni: Sì alla Palestina se ostaggi liberi e Hamas fuori - Aggiornamento del 24 Settembre delle ore 08:09.
Flotilla sotto attacco, colpite 11 imbarcazioni. 'Il governo intervenga, noi andiamo avanti' - Almeno una decina gli attacchi con droni, bombe sonore, spray urticanti e materiale non identificato. Lo riporta ansa.it
Flotilla sotto attacco nella notte, Tajani: “Israele tuteli chi è a bordo”. Il video delle esplosioni - La flotta internazionale di 51 navi di diversi Paesi, a bordo delle quali anche parlamentar ... Come scrive quotidiano.net