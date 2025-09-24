flotilla sotto attacco droni e gas urticanti sulle barche dirette a gaza

Il ronzio incessante dei droni è diventato ormai una presenza fissa sulla Global Sumud Flotilla, ma la scorsa notte la minaccia si è trasformata in un vero e proprio attacco. Interferenze radio, musica a tutto volume per disturbare le comunicazioni, poi granate stordenti ed ordigni carichi di gas urticante sono caduti sulle imbarcazioni in coda alla spedizione. Urla, panico e equipaggi con i giubbotti di salvataggio addosso, pronti a fronteggiare qualsiasi scenario. A essere colpite sono state almeno sei barche delle quarantatré dirette verso Gaza, in acque internazionali al largo di Creta. Tra queste la Otaria, su cui viaggiano i parlamentari italiani Benedetta Scuderi (Avs) e Marco Croatti (M5s), e la Karma di Arci con a bordo i deputati Pd Annalisa Corrado e Arturo Scotto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

