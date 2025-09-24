Flotilla sotto attacco con droni e bombe sonore danni a barche | Alberi rotti allertata Guardia Costiera

Fanpage.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Global Sumud Flotilla denuncia nuovi attacchi nella notte. Si segnalano danni ad alcune imbarcazioni. La Piccirella a Fanpage.it: "Sono piccole cariche lanciate da droni senza luci, una ha rotto l'albero di Zafiro. Sono due ore che va avanti così". 🔗 Leggi su Fanpage.it

