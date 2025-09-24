Flotilla sotto attacco colpite le imbarcazioni Decine di attacchi con droni bombe sonore e spray urticanti Tajani | Israele tuteli chi è a bordo

Nel cuore della notte, mentre navigava in acque internazionali a sud di Creta, la Global Sumud Flotilla è stata improvvisamente attaccata dal cielo: droni, bombe sonore, spray urticanti e materiale non identificato hanno colpito le imbarcazioni. Almeno una decina di attacchi, forse quindici, quelli sferrati con ogni probabilità da Israele. Nessun ferito, ma almeno due le imbarcazioni danneggiate. 🔗 Leggi su Feedpress.me

