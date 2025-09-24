Flotilla siamo stati attaccati con i droni

Imolaoggi.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

''Ci risulta che 11 barche della Flotilla siano state colpite, hanno colpito per esempio le vele per rallentarne la corsa''. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Tony Lapiccirella, italiano in missione verso Gaza con la Freedom Flotilla: “Rischieremo, ma siamo pronti”

Italiano a bordo Freedom Flotilla, 'siamo in rotta per Gaza'

Daniele Capezzone: "Siamo sicuri che è stato il maltempo a far rientrare la Flotilla in porto?"

Attacco di droni alla Sumud Flotilla. Meloni: Sì alla Palestina se ostaggi liberi e Hamas fuori - Berlino: la soluzione a 2 Stati non si può imporre da fuori; Flotilla sotto attacco, colpite 11 imbarcazioni. 'Il governo intervenga, noi andiamo avanti'; Global Sumud Flotilla, due nuovi attacchi con i droni: «Bombe sonore e spray urticante». Tajani: «Israele li tuteli».

flotilla siamo stati attaccatiFlotilla sotto attacco, colpite 11 imbarcazioni. 'Il governo intervenga, noi andiamo avanti' - Almeno una decina gli attacchi con droni, bombe sonore, spray urticanti e materiale non identificato. Come scrive ansa.it

flotilla siamo stati attaccatiGlobal Sumud Flotilla attaccata con droni, almeno 10 imbarcazioni distrutte: «Esplosioni a bordo». La Farnesina: «Tutelare le persone a bordo» - Nel cuore della notte, mentre navigava in acque internazionali a sud di Creta, la Global Sumud Flotilla è stata improvvisamente attaccata dal cielo: droni, bombe sonore, ... Si legge su leggo.it

