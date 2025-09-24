Flotilla siamo stati attaccati con i droni
''Ci risulta che 11 barche della Flotilla siano state colpite, hanno colpito per esempio le vele per rallentarne la corsa''. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Tony Lapiccirella, italiano in missione verso Gaza con la Freedom Flotilla: “Rischieremo, ma siamo pronti”
Italiano a bordo Freedom Flotilla, 'siamo in rotta per Gaza'
Daniele Capezzone: "Siamo sicuri che è stato il maltempo a far rientrare la Flotilla in porto?"
Cgil Ravenna. . Mentre siamo in corteo a Ravenna per chiedere pace e giustizia per Gaza, la voce di Lorenzo D'Agostino giornalista a bordo di una delle barche della Flotilla che ci raggiunge e ci accompagna. Un filo diretto che lega la nostra piazza al Medi - facebook.com Vai su Facebook
L'attacco al Flotilla è inaccettabile. Il governo Meloni sta continuando, non solo ad accettare il genocidio a Gaza, ma anche a finanziarlo. Noi siamo al fianco del Flotilla, di chi sta mettendo il proprio corpo per difendere una causa giusta. - X Vai su X
Attacco di droni alla Sumud Flotilla. Meloni: Sì alla Palestina se ostaggi liberi e Hamas fuori - Berlino: la soluzione a 2 Stati non si può imporre da fuori; Flotilla sotto attacco, colpite 11 imbarcazioni. 'Il governo intervenga, noi andiamo avanti'; Global Sumud Flotilla, due nuovi attacchi con i droni: «Bombe sonore e spray urticante». Tajani: «Israele li tuteli».
Flotilla sotto attacco, colpite 11 imbarcazioni. 'Il governo intervenga, noi andiamo avanti' - Almeno una decina gli attacchi con droni, bombe sonore, spray urticanti e materiale non identificato. Come scrive ansa.it
Global Sumud Flotilla attaccata con droni, almeno 10 imbarcazioni distrutte: «Esplosioni a bordo». La Farnesina: «Tutelare le persone a bordo» - Nel cuore della notte, mentre navigava in acque internazionali a sud di Creta, la Global Sumud Flotilla è stata improvvisamente attaccata dal cielo: droni, bombe sonore, ... Si legge su leggo.it