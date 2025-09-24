Flotilla Schlein | ‘Israele attacca l’Italia Meloni non può tacere’

“Questa notte sono state attaccate in acque internazionali anche imbarcazioni con cittadini e cittadine italiane: è un attacco deliberato al nostro Paese da parte del governo israeliano” Lo afferma la segretaria del Pd Elly Schlein, a giudizio della quale “la presidente Meloni non può tacere di fronte a questo: dica cosa intende fare per garantire. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Flotilla, Schlein: ‘Israele attacca l’Italia, Meloni non può tacere’

Schlein, governo italiano difenda attivisti Sumud Flotilla

Schlein per la Global Sumud Flotilla: “Fa ciò che dovrebbero fare i governi, l’Italia la protegga”

Mo: Schlein, 'pieno sostegno Pd a Flotilla, a bordo Scotto e Corrado'

Attacco alla #Flotilla, le opposizioni protestano: governo intervenga. #Schlein: #Israele attacca l’Italia, #Meloni tace https://askanews.it/2025/09/24/attacco-alla-flotilla-inaccettabile-e-pirateria-le-opposizioni-bloccano-la-camera-governo-intervenga/… - #Global - X Vai su X

Gaza, le notizie in diretta del 22 settembre - Macron: "Riconoscere stato Palestina unica soluzione politica". 18 morti in raid Israele dall'alba nella Striscia Schlein: "Droni su navi Flotilla, governo tuteli l'incolumità degli attivisti" - facebook.com Vai su Facebook

Schlein: 'Quello alla Flotilla è un attacco deliberato all'Italia'. Pd, Avs e M5s protestano. Crosetto riferirà domani alle Camere - Le opposizioni occupano l'emiciclo e i banchi del governo a Montecitorio e anche al Senato chiedono l'intervento del governo. Lo riporta ansa.it

Schlein, attacco deliberato all'Italia, Meloni inefficace - "Avevo già chiesto in una lettera a Giorgia Meloni che il governo italiano vigilasse e garantisse l'incolumità agli equipaggi impegnati in questa missione umanitaria. msn.com scrive