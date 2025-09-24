Flotilla Schlein | ‘Israele attacca l’Italia Meloni non può tacere’

“Questa notte sono state attaccate in acque internazionali anche imbarcazioni con cittadini e cittadine italiane: è un attacco deliberato al nostro Paese da parte del governo israeliano” Lo afferma la segretaria del Pd Elly Schlein, a giudizio della quale “la presidente Meloni non può tacere di fronte a questo: dica cosa intende fare per garantire. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

