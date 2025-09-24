Flotilla | Schlein evidente che ad attaccare è stato Israele

Milano, 24 set. (LaPresse) – “È evidente” che dietro l’attacco avvevnuto nella notte contro la Flotilla sia stato Israele: “Ricordiamo che Ben G’vir ha minacciato gli attivisti dicendo che li arebbero trattati come terrotirsti, ma la Flotilla è una missione umanitaria”. Lo ha detto Elly Schlein, segretaria del Partito democratico, a Realpolitik in onda su Rete4. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Flotilla: Schlein, evidente che ad attaccare è stato Israele

