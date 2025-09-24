Flotilla protesta Pd-Avs-M5s alla Camera | occupati l’emiciclo e i banchi del governo

Mattinata ad alta tensione alla Camera dei deputati, dove le opposizioni hanno inscenato una protesta per ottenere un intervento urgente del governo dopo gli attacchi israeliani alla Flotilla avvenuti nella notte. La richiesta di convocare subito la conferenza dei capigruppo è arrivata da Pd, M5s e Avs, con i parlamentari che hanno denunciato l’assenza di una presa di posizione immediata da parte dell’esecutivo. Leggi anche: Flotilla è ripartita verso Gaza: “Non ci fermiamo più” La situazione è degenerata con i deputati del Movimento 5 stelle, che hanno annunciato l’intenzione di bloccare «con ogni mezzo» i lavori parlamentari, sia in Aula che nelle Commissioni, finché l’esecutivo non si presenterà a riferire. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Flotilla, protesta Pd-Avs-M5s alla Camera: occupati l’emiciclo e i banchi del governo

