Flotilla per Gaza colpita al largo di Creta | danni a tre imbarcazioni Farnesina interviene | Alla Camera protesta di Pd-Avs-M5s
Attacchi con droni e bombe sonore in acque internazionali. La portavoce italiana denuncia: "Una violazione gravissima". Il ministro Tajani chiede garanzie a Israele. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: flotilla - gaza
Mentre la Global Sumud Flotilla avanza verso Gaza, ieri in tutta Italia centinaia di migliaia di persone sono scese in piazza per affermare che pace, giustizia e libertà devono essere il futuro del popolo palestinese. Milano ha risposto con una marea pacifica, nel - facebook.com Vai su Facebook
Attacco di droni alla Sumud Flotilla. Meloni: Sì alla Palestina se ostaggi liberi e Hamas fuori - Flotilla, protesta di Pd-Avs-M5s. Occupato emiciclo e banchi governo; Flotilla per Gaza colpita al largo di Creta: danni a tre imbarcazioni, Farnesina interviene a tutela degli italiani; Flotilla colpita al largo di Creta, il racconto: Decine di droni su di noi, sempre più aggressivi.
Global Sumud Flotilla attaccata con droni e spray urticanti, colpita nave con bandiera italiana. Delia: «Politica intervenga» - L'imbarcazione Zefiro della Global Sumud Flotilla è stata colpita. Si legge su ilmessaggero.it
Attacco alla Flotilla per Gaza al largo di Creta: danni a tre imbarcazioni, la Farnesina chiede garanzie a Israele (I. Smirnova) - La Global Sumud Flotilla, la spedizione internazionale diretta a Gaza con oltre cinquanta imbarcazioni partite da diversi porti del Mediterraneo, è stata colpita nella notte tra martedì e mercoledì da ... Secondo farodiroma.it