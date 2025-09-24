Flotilla per Gaza colpita al largo di Creta Crosetto | Una fregata italiana in viaggio per soccorrere la spedizione

Danneggiate tre imbarcazioni. Alla Camera protesta di Pd-Avs-M5s. La portavoce italiana: "Gravissimo". Tajani chiede garanzie a Israele. Schlein: attacco deliberato all'Italia, Meloni inefficace. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Flotilla per Gaza colpita al largo di Creta Crosetto | Una fregata italiana in viaggio per soccorrere la spedizione

Flotilla per Gaza colpita al largo di Creta: danni a tre imbarcazioni, Farnesina interviene | Alla Camera protesta di Pd-Avs-M5s; Global Sumud Flotilla attaccata con droni e spray urticante.

La Global Sumud Flotilla ha subito una terza serie di attacchi di droni al largo di Creta - Il più grave finora, con esplosioni e sostanze chimiche rilasciate sulle imbarcazioni mentre navigavano in acque internazionali

Attacco alla Flotilla per Gaza al largo di Creta: danni a tre imbarcazioni, la Farnesina chiede garanzie a Israele - La Global Sumud Flotilla, la spedizione internazionale diretta a Gaza con oltre cinquanta imbarcazioni partite da diversi porti del Mediterraneo, è stata colpita nella notte tra martedì e mercoledì

