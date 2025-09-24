Flotilla per Gaza colpita al largo di Creta Crosetto manda una fregata italiana per soccorrere la spedizione | Tajani media con Israele per garantire l' arrivo degli aiuti

Danneggiate tre imbarcazioni. Alla Camera protesta di Pd-Avs-M5s. La portavoce italiana: "Gravissimo". Schlein: "Attacco deliberato all'Italia, Meloni inefficace". L'Usb: "Nuovo sciopero generale, senza preavviso". Anche la Cgil è pronta "allo sciopero in caso di nuovi attacchi". Salvini: "Da irresponsabili". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Flotilla per Gaza colpita al largo di Creta, Crosetto manda "una fregata italiana per soccorrere la spedizione" | Tajani media con Israele per garantire l'arrivo degli aiuti

