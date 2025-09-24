Flotilla per Gaza colpita al largo di Creta Crosetto manda una fregata italiana per soccorrere la spedizione | Meloni | serve maggior senso di responsabilità da parte di tutti

Danneggiate tre imbarcazioni. Alla Camera protesta di Pd-Avs-M5s. La portavoce italiana: "Gravissimo". Schlein: "Attacco deliberato all'Italia, Meloni inefficace". L'Usb: "Nuovo sciopero generale, senza preavviso". Anche la Cgil è pronta "allo sciopero in caso di nuovi attacchi". Salvini: "Da irresponsabili". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Flotilla per Gaza colpita al largo di Creta, Crosetto manda una fregata italiana per soccorrere la spedizione | Tajani media con Israele per garantire l'arrivo degli aiuti; Global Sumud Flotilla attaccata con droni e spray urticante. Cosa è successo; Attacco alla Flotilla per Gaza al largo di Creta: danni a tre imbarcazioni, la Farnesina chiede garanzie a Israele (I. Smirnova).

flotilla gaza colpita largoLa Global Sumud Flotilla ha subito una terza serie di attacchi di droni al largo di Creta - Il più grave finora, con esplosioni e sostanze chimiche rilasciate sulle imbarcazioni mentre navigavano in acque internazionali ... Come scrive wired.it

flotilla gaza colpita largoAttacco alla Global Sumud Flotilla, esplosioni sulle navi dirette a Gaza con a bordo cittadini italiani - Raffica di attacchi nella notte contro la Global Sumud Flotilla in navigazione verso Gaza, colpite e danneggiate alcune imbarcazioni ... Segnala virgilio.it

