Flotilla opposizioni | Quello di Crosetto è il primo gesto concreto
Opposizioni ad una sola voce nel condannare l’attacco alla Flotilla a largo di Creta. Una condanna che si lega all’apprezzamento della decisione del ministro della Difesa, Giudo Crosetto, di affiancare alle imbarcazioni dirette a Gaza una fregata della Marina. “E’ un fatto importante, il primo gesto concreto ed è giusto rilevarlo ma non è ancora sufficiente. Serve un’esplicita missione di protezione. Non è accettabile che Israele, impunito, continui a comportarsi come uno Stato terrorista e pirata a livello internazionale”, dice Nicola Fratoianni di Sinistra italiana, a margine della conferenza indetta dai movimenti a Montecitorio, Roma. 🔗 Leggi su Lapresse.it
