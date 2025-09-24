Flotilla Milano | manifestanti partiti in corteo

Lapresse.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Centinaia di manifestanti, riuniti in presidio davanti a Palazzo Marino, a Milano, sono partiti in marcia dietro lo striscione ‘From the river to the sea Palestine will be free’. Il corteo in solidarietà della Global Sumud Flotilla, composto da persone appartenenti alle sigle sindacali Usb, Cgil, ad associazioni pro Palestina e a gruppi studenteschi, si sta muovendo in direzione di piazza Cairoli. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

flotilla milano manifestanti partiti in corteo

© Lapresse.it - Flotilla, Milano: manifestanti partiti in corteo

In questa notizia si parla di: flotilla - milano

Global Sumud Flotilla, la manifestazione a Milano

Il nuovo corteo pro Pal a Milano. In stazione Centrale bandiere palestinesi e barchette di carta della Global Sudum Flotilla

Manifestazione per Gaza a Milano: "Paralizzare il Paese se fermano la Flotilla"

Flotilla, Milano: manifestanti partiti in corteo; Corteo pro Pal a Milano e Torino dopo attacco alla Flotilla: cori e treni bloccati; Nuovo corteo per Gaza e la Global Sumud Flotilla a Milano: in 500 in corteo da piazza della Scala a Cairoli.

Flotilla, Milano: manifestanti partiti in corteo - (LaPresse) Centinaia di manifestanti, riuniti in presidio davanti a Palazzo Marino, a Milano, sono partiti in corteo dietro lo striscione 'From ... Riporta stream24.ilsole24ore.com

flotilla milano manifestanti partitiNuovo corteo per Gaza e la Global Sumud Flotilla a Milano: in 500 in corteo da piazza della Scala a Cairoli - La mobilitazione, nonostante la pioggia, ha richiamato tutta l’area antagonista dei centri sociali e dei sindacati di base. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Flotilla Milano Manifestanti Partiti