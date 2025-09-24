Flotilla Milano | manifestanti partiti in corteo

Centinaia di manifestanti, riuniti in presidio davanti a Palazzo Marino, a Milano, sono partiti in marcia dietro lo striscione ‘From the river to the sea Palestine will be free’. Il corteo in solidarietà della Global Sumud Flotilla, composto da persone appartenenti alle sigle sindacali Usb, Cgil, ad associazioni pro Palestina e a gruppi studenteschi, si sta muovendo in direzione di piazza Cairoli. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Flotilla, Milano: manifestanti partiti in corteo

