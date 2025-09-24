Flotilla Meloni | serve responsabilità
19.15 Sulla Flotilla, Tajani "sta lavorando a un'altra proposta di mediazione che è consegnare questi aiuti a Cipro, al Patriarcato latino di Gerusalemme" e su questo "stiamo aspettando una risposta dalla Flotilla". Così la premier Meloni da New York. "Faccio un appello alla responsabilità di tutti perché -sottolinea- non si può rischiare l'incolumità delle persone per iniziative che sembrano prevalentemente fatte non per consegnare gli aiuti,ma per creare problemi al governo". E' "gratuito,pericoloso,irresponsabile". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
