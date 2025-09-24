Flotilla Meloni | l’assalto è inaccettabile la spedizione resta un azzardo

Da New York, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni affronta in una sola giornata dossier internazionali, polemiche interne e bilanci di governo, tracciando una linea netta fra responsabilità istituzionale e iniziative definite rischiose o strumentali. Il duro richiamo all’ordine dopo l’assalto alla Flotilla La reazione dell’esecutivo italiano alla violenta azione contro la Flotilla parte da . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Flotilla, Meloni: l’assalto è inaccettabile, la spedizione resta un azzardo

In questa notizia si parla di: flotilla - meloni

Conte, Meloni lasci i selfie e difenda connazionali su Flotilla

Flotilla Gaza, tornata a Barcellona per maltempo. Le opposizioni a Meloni: "Tuteli Flotilla dalle minacce di Israele"

Flotilla Gaza, tornata a Barcellona per maltempo. Le opposizioni a Meloni: "La tuteli dalle minacce di Israele"

Meloni in ansia da Flotilla. Una fregata per assisterli, un piano per dissuaderli (di F. Olivo) - X Vai su X

Flotilla, Meloni: condanna per l’attacco, inviata fregata ma non è previsto l’uso della forza - facebook.com Vai su Facebook

Flotilla, Meloni a Schlein: “Meglio altri canali umanitari, ma tuteleremo italiani” - Per aiutare la popolazione di Gaza sarebbe meglio “avvalersi dei canali umanitari già attivi”, sia a livello nazionale che internazionale, ma il governo adotterà comunque “tutte le misure di tutela e ... Si legge su tg24.sky.it

Flotilla, Meloni risponde a Schlein: “Per gli aiuti ci sono altri canali con meno rischi, ma tuteleremo gli italiani” - Pur notando che "avvalersi dei canali umanitari già attivi, non solo da parte del Governo italiano, eviterebbe di esporre i partecipanti all'iniziativa 'Global Sumud Flotilla' ... Lo riporta quotidiano.net