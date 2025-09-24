Flotilla l’ira dell’opposizione | L’incauta è la premier Segue la linea di Israele

Roma, 24 settembre 2025 – Il colpo di grazia. Dopo una giornata passata sulle barricate, tra l’ occupazione dell’aula della Camera, la richiesta di informativa immediata del governo, il presidio di fronte a Montecitorio, manifestazioni un po’ dovunque e due possibili scioperi generali, l’attacco frontale della premier che accusa l’opposizione di usare Gaza per colpire Palazzo Chigi fa tracimare l’indignazione. “Irresponsabile è aver trascinato l’Italia sulle posizioni di Netanyahu”, affonda il colpo Elly Schlein. “Meloni è una patriota al contrario”, fa eco Giuseppe Conte. E Nicola Fratoianni incalza: “Ti sei accorta che in Palestina è in corso non una guerra, ma un genocidio?”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

