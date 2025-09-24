Flotilla le opposizioni occupano i banchi del governo | Non possiamo lavorare così – Il video

Dalle strade e piazze di tutta Italia passando per gli istituti scolastici, la protesta per Gaza e contro il governo israeliano si è diffusa in tutta Italia. Ed è arrivata fino alla Camera dei deputati, dove le opposizioni hanno annunciato di voler « bloccare con ogni mezzo» i lavori parlamentari in Aula e nelle Commissioni. Alcuni deputati di Partito democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra hanno occupato i banchi del governo, minacciando di non lasciarli finché il governo non si presenterà a riferire. La richiesta (accolta) di anticipare la riunione dei capigruppo. La contestazione ha fatto il suo primo passo a inizio seduta, quando le opposizioni hanno chiesto la convocazione urgente dei capigruppo della Camera per discutere la questione Global Sumud Flotilla e in particolare gli attacchi subiti questa notte da una decina di imbarcazioni umanitarie mentre navigavano verso la Striscia di Gaza. 🔗 Leggi su Open.online