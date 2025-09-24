Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha annunciato l’invio di una fregata italiana in soccorso della Global Sumud Flotilla, dopo l’ultimo attacco subito dalle imbarcazioni dirette verso Gaza. La decisione arriva in un clima di forti polemiche politiche, con le opposizioni che hanno chiesto chiarimenti urgenti in Parlamento. Leggi anche: Flotilla, il sindaco Pd insulta Arianna Meloni: “Miserabile fascista” L’intervento del ministro è avvenuto mentre si trovava in Lettonia, dove è in corso una visita istituzionale. Crosetto ha parlato di un atto grave e inaccettabile, condannando fermamente l’aggressione subita dai natanti, colpiti da droni da parte di autori al momento non identificati. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Flotilla, l’annuncio di Crosetto dopo l’attacco: “Inviata una nave italiana”