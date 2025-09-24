È stata una notte difficile quella vissuta dall'equipaggio della Global Sumud Flotilla, la missione umanitaria che sta cercando di raggiungere Gaza via mare, portando medicinali e aiuti civili in un luogo di guerra e morte. A bordo, tra attivisti internazionali e operatori civici, ci sono anche quattro parlamentari italiani, tra cui l'onorevole Arturo Scotto del Partito Democratico. Il suo collegamento telefonico questa mattina su RTL 102.5, nel corso della trasmissione “Non Stop News”, non è passato inosservato. Il deputato ha raccontato di un episodio che ha colpito la Flotilla durante la notte, all'altezza di Creta e in acque internazionali. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Flotilla, il dem a bordo che rovina la narrazione della sinistra: "Quei droni non partono da Israele"