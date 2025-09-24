Flotilla Emergency | abbiamo visto attacco droni e flash delle esplosioni

Mar Mediterraneo, 24 set. (askanews) - La Life Support, la nave di ricerca e soccorso di Emergency che sta accompagnando la Global Sumud Flotilla con il ruolo di nave osservatrice e di supporto medico e logistico, è stata testimone degli attacchi con droni subiti da diverse barche della flotta come racconta Anabel Monte Mier, Capomissione della Life Support di Emergency. "Questa notte mentre navigavamo in acque internazionali la Life Support è stata testimone dell'attacco a diverse barche della Global Sumud Flotilla: dal ponte di comando abbiamo visto un'alta presenza di droni nell'area che si sono avvicinati da diverse direzioni e i flash delle esplosioni che hanno colpito diverse barche. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Flotilla, Emergency: abbiamo visto attacco droni e flash delle esplosioni

In questa notizia si parla di: flotilla - emergency

Emergency si unisce a Global Sumud Flotilla, la nave Life Support in partenza da Catania

Global Sumud Flotilla, anche Emergency si unisce con la sua nave Life Support

Emergency si unisce a Global Sumud Flotilla, la nave Life Support in partenza da Catania

La Global Sumud Flotilla continua ad affrontare difficoltà nella sua navigazione verso Gaza. Molti gli interventi di soccorso della Life Support, la nave di Emergency - X Vai su X

Tg3. . La Global Sumud Flotilla continua ad affrontare difficoltà nella sua navigazione verso Gaza. Molti gli interventi di soccorso della Life Support, la nave di Emergency. L'inviato Gherardo Vitali Rosati per il Tg3 delle 14:20 del 22 settembre 2025 - facebook.com Vai su Facebook

Flotilla, Emergency: Da Life Support abbiamo visto molti droni ed esplosioni; Flotilla, Emergency: abbiamo visto attacco droni e flash delle esplosioni; Flotilla per Gaza attaccata: droni ed esplosivi contro le imbarcazioni.

Flotilla, Emergency: "Da Life Support abbiamo visto molti droni ed esplosioni" - "Questa notte mentre navigavamo in acque internazionali la Life Support è stata testimone dell’attacco a diverse barche della ... Segnala stream24.ilsole24ore.com

Global Sumud Flotilla: Emergency, la nave Life Support testimone degli attacchi con droni, bombe sonore e spray urticanti - La Life Support, nave di ricerca e soccorso di Emergency, sta accompagnando la Global Sumud Flotilla con il ruolo di osservatrice e di supporto medico e logistico. Si legge su agensir.it