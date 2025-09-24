"Ascoltate le richieste avanzate dalle opposizioni in Aula la presidenza della Camera si è subito attivata con la Presidenza del Consiglio e il ministro per i Rapporti con il Parlamento. Il governo ha dato immediata disponibilità a che il ministro Crosetto - oggi in Lettonia - venga a riferire domattina in Aula" L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Flotilla e droni: Crosetto riferirà giovedì alla Camera