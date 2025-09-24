Flotilla e droni | Crosetto riferirà giovedì alla Camera
"Ascoltate le richieste avanzate dalle opposizioni in Aula la presidenza della Camera si è subito attivata con la Presidenza del Consiglio e il ministro per i Rapporti con il Parlamento. Il governo ha dato immediata disponibilità a che il ministro Crosetto - oggi in Lettonia - venga a riferire domattina in Aula" L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, esplosioni a bordo». Interviene la Farnesina
La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, poi esplosioni a bordo»
Flotilla:avvistati droni,poi l'attacco
Dalla Flotilla: «siamo stati attaccati dai droni, circa 13 esplosioni. Nessuno Stato è intervenuto» lagazzettadelmezzogiorno.it/news/bari/1825… - X Vai su X
La #Flotilla denuncia nuovi attacchi: esplosioni e droni, non ci fermiamo. #Tajani a #Israele: garantire sicurezza -#Gaza #GlobalSumudFlotilla - facebook.com Vai su Facebook
Colpita Flotilla Crosetto riferirà in Aula | Ci sono anche cittadini italiani le manifestazioni di protesta vanno tutelate.
Droni, Crosetto: "Marina militare in soccorso della Flotilla" - "Per garantire assistenza ai cittadini italiani presenti sulla Flotilla questa notte ho autorizzato l'intervento immediato della fregata ... Si legge su iltempo.it
Flotilla attaccata nella notte, Crosetto annuncia: "Fregata italiana in soccorso" - Droni contro la Flotilla in acque internazionali: Crosetto invia la fregata Fasan per proteggere i cittadini italiani a bordo. Lo riporta notizie.it