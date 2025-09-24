Flotilla dopo l’attacco Pd Avs e M5S occupano i banchi del governo | Crosetto riferisca

Domani, il ministro della Difesa riferirà in Parlamento su quanto accaduto alla Global Sumud Flotilla. "Definiremo il calendario dei lavori nella capigruppo anticipata al termine dei lavori antimeridiani", ha spiegato Mulè. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Flotilla, dopo l’attacco Pd, Avs e M5S occupano i banchi del governo: “Crosetto riferisca”

In questa notizia si parla di: flotilla - dopo

Freedome Flotilla, nave umanitaria “Hamdala” diretta a Gaza il 13 luglio dopo sequestro di “Madleen”: “Rompere blocco illegale di Israele”

Medioriente, Global Sumud Flotilla riparte da Barcellona dopo lo stop per maltempo

Global Sumud Flotilla riparte da Barcellona dopo lo stop per maltempo

FACOLTÀ DI LETTERE OCCUPATA Domani h.12 Senato Accademico L'enorme corteo di Roma per la Sumud Flotilla e per la Palestina dopo aver bloccato la Sapienza stamattina insieme ai lavoratori TAB, ai docenti e ai ricercatori, dopo aver bloccato tutta la - facebook.com Vai su Facebook

Global Sumud Flotilla, giorno 15. Edificio dopo edificio, Gaza sta svanendo. Ad aprile l’ONU stimava che il 92% delle abitazioni fosse stato distrutto o danneggiato. Oggi la percentuale è ancora più alta. Trenta minuti. Questo è il tempo concesso per lasciare la - X Vai su X

Schlein: 'Quello alla Flotilla è un attacco deliberato all'Italia'. Pd, Avs e M5s protestano. Crosetto riferirà domani alle Camere - Le opposizioni occupano l'emiciclo e i banchi del governo a Montecitorio e anche al Senato chiedono l'intervento del governo. Scrive ansa.it

Caos alla Camera: Pd, Avs e M5s occupano i banchi del governo. "Meloni subito in aula per riferire sulla Flotilla" - Dopo le proteste delle opposizioni il governo ha fatto sapere che il ministro della Difesa Crosetto riferirà domani a entrambe le Camere. Da today.it