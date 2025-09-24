Flotilla dopo l’attacco Pd Avs e M5S occupano i banchi del governo | Crosetto riferisca

Ildifforme.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani, il ministro della Difesa riferirà in Parlamento su quanto accaduto alla Global Sumud Flotilla. "Definiremo il calendario dei lavori nella capigruppo anticipata al termine dei lavori antimeridiani", ha spiegato Mulè. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Flotilla, dopo l’attacco Pd, Avs e M5S occupano i banchi del governo: “Crosetto riferisca”

