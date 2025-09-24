Flotilla domani il ministro Crosetto riferisce in aula alla Camera
«Ascoltate le richieste avanzate dalle opposizioni in Aula la presidenza della Camera si è subito attivata con la Presidenza del Consiglio e il ministro per i Rapporti con il Parlamento. Il governo ha dato immediata disponibilità a che il ministro Crosetto - oggi in Lettonia - venga a riferire domattina in Aula ». Lo ha annunciato il presidente di turno di Montecitorio, Giorgio Mulè, riaprendo. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Flotilla, domani Crosetto riferisce in Aula Camera; Attacco di droni alla Sumud Flotilla. Meloni: Sì alla Palestina se ostaghi liberi e Hamas fuori
Flotilla, domani Crosetto riferisce in Aula Camera - "Ascoltate le richieste avanzate dalle opposizioni in Aula la presidenza della Camera si è subito attivata con la Presidenza del Consiglio e il ministro per i Rapporti con il Parlamento."
Le opposizioni occupano l'Aula della Camera per il caso Flottilla, domani informativa di Crosetto - Insorgono le opposizioni per l'attacco nella notte alla Flotilla occupando l'emicilo e i banchi del governo in segno di protesta.