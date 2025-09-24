Flotilla Croatti M5s sulla nave con bandiera italiana colpita dai droni | La randa spezzata a metà
Il senatore del M5s Marco Croatti si trova sulla Global Sumud Flotilla, in particolare sulla nave Morgana, che batte bandiera italiana ed è stata colpita da droni questa notte. In un video a Fanpage.it Croatti ha raccontato che l'attacco ha coinvolto tre droni, spezzando la randa. Poi si è detto "molto contento" della decisione del governo Meloni di inviare una fregata militare. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: flotilla - croatti
Destinazione Gaza, il senatore Croatti a bordo della Global Sumud Flotilla. "Atto concreto e coraggioso"
Destinazione Gaza, c'è anche il senatore Croatti a bordo della Global Sumud Flotilla
Drone contro barca della Flotilla. Croatti: "Ho paura, ma non rinuncio. Parteciperò alla missione a Gaza"
I due romagnoli Marco Croatti e Carlo Alberto Biasioli sono a bordo della Morgana, una delle navi che fa parte della Global Sumud Flotilla, la missione civile marittima nonviolenta per portare aiuti umanitari a Gaza: “All’una di notte abbiamo sentito chiarament - facebook.com Vai su Facebook
Flotilla: Croatti, un drone ha distrutto la nostra vela. 'Il governo condanni atto contro missione umanitaria' #ANSA - X Vai su X
Global Sumud Flotilla, il senatore M5s Croatti: “Boati e polveri urticanti su alcune navi vicine a…; Flotilla, Croatti (M5s) sulla nave con bandiera italiana colpita dai droni: La randa spezzata a metà; Global Sumud Flotilla sotto attacco, raid sulla barca del senatore Croatti: Polveri urticanti dai droni.
Croatti a bordo della Flotilla collegato con colleghi M5s: Attacco dei droni durato per tre ore - it è un servizio gratuito pensato per offrirti notizie, intrattenimento culturale e dirette di qualità. Riporta la7.it
Flotilla attaccata, colpita nave italiana: Crosetto invia una fregata e l'Onu chiede un'indagine - Barche della Global Sumud Flotilla sono state colpite la scorsa notte mentre navigavano in acque internazionali al largo di Creta. Scrive ilgazzettino.it