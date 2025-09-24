Flotilla coordinatore tunisino si dimette | Ci sono attivisti Lgbtq+ a bordo
Il coordinatore tunisino della Flotilla, Khaled Boujemâa, ha dato le dimissioni a causa della presenza di attivisti Lgbtq+ sulle navi. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Global Sumud Flotilla, continuano le divisioni: coordinatore tunisino Khaled Boujemâa si dimette per presenza persone Lgbtq+ - VIDEO
Durante il tragitto della Global Sumud Flotilla, tensioni sono emerse tra l’attivista queer Saif Ayadi e membri musulmani - facebook.com Vai su Facebook
