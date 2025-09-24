Flotilla colpita al largo di Creta il racconto | Decine di droni su di noi sempre più aggressivi

Tgcom24.mediaset.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Su di noi decine di droni che sganciano materiale per danneggiare le navi, sono sempre più aggressivi", è il racconto in diretta, nella notte, Maria Elena Delia, portavoce italiana della Global Sumud Flotilla a bordo di una delle barche in navigazione verso Gaza, al momento al largo di Creta. "Gli attacchi alle imbarcazioni della Flotilla con bombe sonore, droni e materiale non identificato mettono a rischio la vita di chi è a bordo", sottolinea. "Quanto sta accadendo - prosegue - avviene nella più totale illegalità. Abbiamo già allertato chi di dovere, anche la Farnesina, e stiamo cercando di far sapere cosa avviene: un fatto di una gravità senza precedenti". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

flotilla colpita al largo di creta il racconto decine di droni su di noi sempre pi249 aggressivi

© Tgcom24.mediaset.it - Flotilla colpita al largo di Creta, il racconto: "Decine di droni su di noi, sempre più aggressivi"

In questa notizia si parla di: flotilla - colpita

Flotilla:Family boat colpita da drone

Flotilla: un'altra barca colpita in un sospetto raid con drone

Attaccata la Flotilla: colpita anche la barca sui cui viaggiano i parlamentari M5s e Avs e la ‘nostra’ Otaria. Distrutte le vele, nessun ferito

Pioggia di droni su Global Sumud Flotilla, danni alle vele; Flotilla per Gaza colpita al largo di Creta: danni a tre imbarcazioni, Farnesina interviene a tutela degli italiani; Le barche della Global Sumud Flotilla sono state di nuovo colpite.

flotilla colpita largo cretaGlobal Flotilla per Gaza, attacco con droni e bombe sonore al largo di Creta - Nuovo attacco nella notte contro la Global Sumud Flotilla, la missione umanitaria diretta a Gaza. Si legge su gds.it

flotilla colpita largo cretaLe barche della Global Sumud Flotilla sono state di nuovo colpite - Nelle prime ore di mercoledì varie imbarcazioni della Global Sumud Flotilla sono state colpite mentre erano ferme per la notte al largo dell’isola di Creta, in Grecia. ilpost.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Flotilla Colpita Largo Creta