La Global Sumud Flotilla torna sotto attacco. Durante la notte fra martedì e mercoledì alcune delle imbarcazioni della missione umanitaria hanno segnalato “ esplosioni mirate, sciami di droni e il lancio di oggetti non identificati”, che hanno causato “ danni significativi e interruzioni nelle comunicazioni”. La flotta si trova attualmente in acque internazionali, al largo della Grecia. Gli organizzatori hanno pubblicato sui social video a testimonianza di quanto accaduto, riferendo di “almeno 13 esplosioni ” e che “almeno 10 imbarcazioni ” sono state colpite. Non risultano feriti tra gli equipaggi, ma la tensione intorno alla spedizione in rotta verso Gaza resta alta. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Flotilla, attacco con droni: l'Italia invia una fregata e l'Onu chiede un'indagine indipendente