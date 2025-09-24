Flotilla attacco con droni | l’Italia invia una fregata e l’Onu chiede un’indagine indipendente

Lapresse.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Global Sumud Flotilla torna sotto attacco. Durante la notte fra martedì e mercoledì alcune delle imbarcazioni della missione umanitaria hanno segnalato “ esplosioni mirate, sciami di droni e il lancio di oggetti non identificati”, che hanno causato “ danni significativi e interruzioni nelle comunicazioni”. La flotta si trova attualmente in acque internazionali, al largo della Grecia. Gli organizzatori hanno pubblicato sui social video a testimonianza di quanto accaduto, riferendo di “almeno 13 esplosioni ” e che “almeno 10 imbarcazioni ” sono state colpite. Non risultano feriti tra gli equipaggi, ma la tensione intorno alla spedizione in rotta verso Gaza resta alta. 🔗 Leggi su Lapresse.it

flotilla attacco con droni l8217italia invia una fregata e l8217onu chiede un8217indagine indipendente

© Lapresse.it - Flotilla, attacco con droni: l’Italia invia una fregata e l’Onu chiede un’indagine indipendente

In questa notizia si parla di: flotilla - droni

La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, esplosioni a bordo». Interviene la Farnesina

La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, poi esplosioni a bordo»

Flotilla:avvistati droni,poi l'attacco

Flotilla Schlein | ‘Israele attacca l’Italia Meloni non può tacere’.

flotilla attacco droni l8217italiaGlobal Flotilla attaccata da droni, fregata della Marina in arrivo per il soccorso. Tajani a Israele: "Garantire la sicurezza" - «Vi sono state diffuse interruzioni delle comunicazioni e preoccupazione per l'incolumità dei partecipanti», si legge nell ... Secondo italiaoggi.it

flotilla attacco droni l8217italiaFlotilla sotto attacco: “Sganciati droni con polveri urticanti”. Crosetto invia fregata italiana in soccorso. Protesta Pd-Avs-M5S, occupati i banchi del governo - La Global Sumud denuncia boati ed esplosioni: non ci faremo intimidire, continuiamo a navigare. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Flotilla Attacco Droni L8217italia