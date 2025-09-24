Flotilla attaccata una seconda nave

3.27 Dopo la nave Zefiro, gli organizzatori della Flotilla denunciano che nella notte un'altra imbarcazione sarebbe stata colpita nelle acque internzionali a sud di Creta: si tratta di Morgana, barca sulla quale viaggia, fra gli altri, la portavoce italiana della Global Sumud Flotilla, Maria Elena Delia. L'attacco avrebbe danneggiato la vela principale, la randa. "Gli attacchi alle imbarcazioni della Flotilla con bombe sonore, droni e materiale non identificato mettono a rischio la vita di chi è a bordo",ha dichiarato Delia. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Attaccata la Flotilla: colpita anche la barca sui cui viaggiano i parlamentari M5s e Avs e la ‘nostra’ Otaria. Distrutte le vele, nessun ferito

La Global Sumud Flotilla attaccata da un drone, ma la Tunisia smentisce (VIDEO)

La barca principale della Global Sumud Flotilla attaccata in acque tunisine: “Colpiti da un drone”. A bordo anche Greta Thunberg | VIDEO

UNA NUOVA MINACCIA DI ISRAELE, MA LA GLOBAL SUMUD FLOTILLA VA AVANTI! Anche stamattina una delle imbarcazioni della Global Sumud Flottilla è stata attaccata dai droni Israeliani. Perché i sovranisti dei nostri Paesi non si scandalizzano per una - facebook.com Vai su Facebook

Attaccata con drone una seconda imbarcazione della Flotilla. Qatar: «Negoziati non sostenibili dopo attacco a Doha» - X Vai su X

Global Sumud Flotilla: Drone attacca barca con a bordo Greta Thunberg. Tunisia: Falso; Secondo attacco contro Flotilla, fiamme a bordo. Gli attivisti: Un'altra barca colpita con un drone, ma raggiungeremo Gaza; Flotilla, colpita l’ammiraglia. Gli attivisti non si scoraggiano.

Flotilla sotto attacco con droni e bombe sonore, danni a barche: “Alberi rotti, allertata Guardia Costiera” - Su una delle barche anche il giornalista di Fanpage Saverio Tommasi, che ha confermato i danni ad alcune imbarcazioni e le diverse esplosioni durante la notte. Scrive fanpage.it

Global Sumud Flotilla denuncia un altro attacco sospetto con un drone, colpita la nave Alma: "Non ci fermiamo" - Colpita la nave 'Alma', Global Sumud Flotilla denuncia un altro attacco con drone: le testimonianze delle persone presenti sull'imbarcazione ... virgilio.it scrive