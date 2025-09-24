Flotilla attaccata Pd-M5s-Avs bloccano i lavori alla Camera
Mercoledì mattina, i deputati di Pd, M5s e Avs hanno occupato l’emiciclo e i banchi del governo alla Camera, minacciando di bloccare «con ogni mezzo» i lavori parlamentari fino a quando il governo non riferirà in Aula sull’ attacco subito dalla Global Sumud Flotilla questa notte. Alcuni droni, probabilmente israeliani, hanno colpito in acque internazionali, a sud di Creta, una decina di imbarcazioni della Flotilla diretta a Gaza. Fortunatamente non si registrano feriti, ma almeno due barche risultano danneggiate: la Zefiro e la Morgana, su cui sono imbarcati anche alcuni nostri connazionali tra cui il senatore Marco Croatti e la portavoce per l’Italia della Flotilla, Maria Elena Delia. 🔗 Leggi su Lettera43.it
